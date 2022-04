As doações podem ser feitas na loja de atendimento da Águas do Rio, na fica Rua Estrada Retiro da Imprensa, 76, no bairro Piam - Divulgação

As doações podem ser feitas na loja de atendimento da Águas do Rio, na fica Rua Estrada Retiro da Imprensa, 76, no bairro PiamDivulgação

Publicado 04/04/2022 18:30 | Atualizado 04/04/2022 18:35

Belford Roxo - A onda de solidariedade da campanha “Fluxo do Bem”, promovida pela Águas do Rio, segue em vários municípios do Rio de Janeiro. Dessa vez, devido à forte chuva que atingiu o estado na última sexta-feira (01/04), as arrecadações serão destinadas para a Baixada Fluminense (Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita e Queimados), Rio Bonito e Maricá. Em Belford Roxo, as doações podem ser feitas na loja de atendimento da Águas do Rio, na Rua Estrada Retiro da Imprensa, 76, no bairro Piam.

Um Comitê de Voluntariado formado por profissionais das concessionárias organiza os donativos para que sejam entregues às prefeituras. O objetivo é que atendam as famílias afetadas pelos últimos temporais.

“O Fluxo do Bem é sobre solidariedade. É colocá-la em prática e seguir com esse espírito. Por isso é uma ação contínua. É uma forma de amenizar um pouco a dor dessas pessoas que perderam seus bens devido aos danos causados pelas chuvas. Nossos profissionais têm sido incansáveis abraçando essa campanha através do nosso programa de voluntariado, e nos dando a oportunidade de aumentar essa rede de solidariedade também com a participação da população”, destacou Pedro Freitas, diretor-presidente da Prolagos e diretor superintendente da Águas do Rio.

O que pode ser doado:

Itens de higiene pessoal

Materiais de limpeza

Alimentos não perecíveis

A campanha “Fluxo do Bem” foi lançada em janeiro deste ano com o objetivo de mobilizar a população em apoio aos desabrigados, por conta das chuvas, das regiões Serrana e Noroeste do Estado. Desde então, já recolheu e distribuiu mais de 3 mil donativos.

Outras ações na Baixada Fluminense

Cerca de 200 profissionais da Águas do Rio atuaram, no último fim de semana, minimizando os impactos causados pelas chuvas em Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita e Queimados. As equipes trabalharam na limpeza de ruas e escolas, na desobstrução de estradas, na retirada de carros que caíram em rios após terem sido arrastados pelas enchentes, e também realizaram a limpeza de bueiros e galerias. Com maquinário e pessoal, a concessionária apoiou as prefeituras e a população na retomada da ordem e da dignidade destas localidades.