Os interessados devem se dirigir a E. M. Martinho Lutero, no bairro Andrade Araújo, das 8h às 21h, para realizarem suas matrículas - Reprodução

Os interessados devem se dirigir a E. M. Martinho Lutero, no bairro Andrade Araújo, das 8h às 21h, para realizarem suas matrículasReprodução

Publicado 06/04/2022 10:29 | Atualizado 06/04/2022 10:48

Belford Roxo – Você que parou de estudar em algum momento e quer retornar as salas de aulas em Belford Roxo, tem uma ótima oportunidade. Recém-inaugurada no bairro Andrade Araújo, a Escola Municipal Martinho Lutero, segue com matrículas abertas para o Ensino para Jovens e Adultos (EJA), no ano letivo de 2022. A oportunidade que contempla vagas do 1º ao 9 ano do Ensino Fundamental, têm atraído estudantes de Andrade Araújo e bairros adjacentes como: Heliópolis, Areia Branca, Prata e outros.



Essa é uma grande chance para os belforroxenses que por algum motivo acabaram entrando no período de evasão escolar. As aulas acontecem no período da noite das 18h às 21h50. As vagas são destinadas para pessoas a partir dos 16 anos. A unidade escolar municipal tem no comando a experiente diretora Sueli Cardoso.



Os interessados devem se dirigir a unidade, no horário das 8h às 21h, para realizarem suas matrículas. A E.M. Martinho Lutero fica localizada na Rua Manuel Correia, 26, bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo.



Documentação Necessária para a Matrícula:



• Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

• Histórico Escolar ou declaração, no qual deverá constar o ano de escolaridade que o aluno deverá cursar;



• Cópia do comprovante de residência;



• Cópia da Identidade e CPF do Aluno/Responsável;



• Telefones de contato;



• 3 fotos 3x4;



• Cópia do comprovante do tipo sanguíneo;



• Cópia da folha com resumo do Cadastro Único com informações relativas ao Bolsa Família, quando for o caso;



• Pasta Escolar Número 17