O presidente Reginaldo Gomes (com microfone), presidente de Honra, Rodrigo Gomes e o vice-presidente, Leandro Santoro, falou da solidariedade da Inocentes de Belford Roxo com os moradores da cidade - Divulgação

O presidente Reginaldo Gomes (com microfone), presidente de Honra, Rodrigo Gomes e o vice-presidente, Leandro Santoro, falou da solidariedade da Inocentes de Belford Roxo com os moradores da cidade Divulgação

Publicado 05/04/2022 19:06 | Atualizado 05/04/2022 19:14

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo não irá realizar o seu tradicional Ensaio de Rua, nesta quarta-feira (06/04), devido as fortes chuvas que castigaram o município na noite de sexta-feira (01/04). Várias ruas ficaram alagadas em diversos pontos da cidade, causando estragos nas residências.

"Hoje estamos unindo forças para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento difícil, pois tiveram suas casas inundadas pelas águas. Torna-se impossível realizar o ensaio desta semana, mesmo estando muito perto do desfile, quando precisamos intensificar os preparativos para fazer bonito na avenida. Nós que vivemos na cidade estamos tristes por ver parentes e amigos perderem coisas que compraram com sacrifício, mas graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal. A Inocentes está solidária a todos que sofreram perdas”, disse o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.

O ensaio de rua, para aprimorar o canto e a evolução da agremiação para o desfile principal, deverá retornar no dia 13 de abril, com a presença de todos os componentes.

A Caçulinha da Baixada será a segunda agremiação a passar pelo Sambódromo, no dia 21 de abril, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. Falando sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.