Publicado 07/04/2022 17:58 | Atualizado 07/04/2022 18:00

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, na tarde desta quinta-feira (0704), um criminoso que participou de um roubo e trocou tiros com os agentes no bairro Nova Piam, em Belford Roxo.

Os policiais militares chegaram a fazer um cerco tático contra o grupo que praticava de carro assaltos na região. Na tentativa de tentar capturá-los, um foi preso. Na fuga, os criminosos trocaram de veículo para despistar os policiais.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).