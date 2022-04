O garçom Carlos Roberto aproveitou o Consultório na Rua e cortou o cabelo - Matheus Breda / PMBR

Publicado 07/04/2022 17:30 | Atualizado 07/04/2022 17:40

Belford Roxo - O Programa Consultório na Rua, da Secretaria de Saúde de Belford Roxo, esteve nesta quinta-feira (07/04), fazendo atendimento em uma praça na esquina da Avenida Joaquim da Costa Lima com a Rua Floripes Rocha, no Centro. Uma equipe multidisciplinar atendeu aos moradores em situação de rua como corte de cabelo, vacina antitetânica e aferição de pressão arterial e glicose.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que o Programa Consultório na Rua é fundamental para atender quem necessita dos serviços. “A pessoa em situação de rua muitas vezes é esquecida, mas nós como poder público temos a obrigação também de zelar por ela e a reinserirmos na sociedade”, concluiu o secretário.

A psicóloga Fabiana Alvenaz destacou que é necessário compreender a demanda de cada pessoa atendida Matheus Breda / PMBR A coordenadora do Programa Consultório na Rua, Eliane Silva, destacou que o programa atende pessoas em situação de rua, oferecendo saúde básica para os usuários, dando oportunidade para que eles mudem o quadro em que vivem. “Temos uma equipe multidisciplinar com enfermeira, técnico de enfermagem, psicólogo e assistente social para cuidar dessas pessoas, que muitas vezes são invisíveis para grande parte da sociedade. Nosso objetivo é trabalhar para mudar essa situação”, destacou Elaine Silva.

Atendimentos

Psicóloga do Programa Consultório na Rua, Fabiana Alvenaz, enfatizou que o trabalho de acolhimento social é fundamental. Ela frisou que há também atendimento clínico com consultas marcadas previamente pela assistente social, de acordo com a necessidade de cada um. “É necessário entendermos e compreendermos a demanda de cada um para sabermos se precisa de atendimento clínico, psicológico ou uma reaproximação com a família. A população em situação de rua tem característica própria e sofre preconceito. Mostramos a essas pessoas que elas também fazem parte da sociedade”, arrematou. “Muitas vezes os moradores em situação de rua sofrem de doenças como tuberculose, doença de pele e problemas respiratórios. A enfermagem trabalha com os cuidados, enquanto o médico atua na cura da doença”, completou a enfermeira do Programa Consultório na Rua, Elaine Costa.

Carlos Roberto da Silva, 63 anos, já foi garçom e aproveitou o Consultório na Rua para cortar o cabelo. Ele estava ansioso, pois aguarda o recebimento de uma prótese dentária. “Não tinha renda e por aqui consegui o benefício do Bolsa Família (agora denominado Auxílio Brasil). Estou aguardando a concessão da minha aposentadoria”, finalizou Carlos Roberto.