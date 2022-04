A ocorrência com "Bigode" e o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação

Publicado 07/04/2022 07:40 | Atualizado 07/04/2022 07:46

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam no início da manhã, desta quinta-feira (07/04), o bandido conhecido como “Bigode”, apontado como o principal ladrão de carros do bairro Parque São José, em Belford Roxo. O criminoso foi preso quando circulava de motocicleta, armado com uma pistola calibre 9 mm, por uma via belforroxense. Foram apreendidas ainda com o ladrão, além da arma e da moto, uma quantidade de drogas e um rádio transmissor. Confira o vídeo abaixo:

Apontado como principal ladrão de veículos que agia no Parque São José (Belford Roxo), "Bigode" é preso quando transitava de motocicleta e armado com pistola por via do bairro da Baixada Fluminense.

Com ele, os policiais do #39BPM também encontraram rádio comunicador e drogas. pic.twitter.com/dhLW4OSgJp — @pmerj (@PMERJ) April 7, 2022

A ocorrência com “Bigode” e o material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).