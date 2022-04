O policial militar Gabriel Nascimento de Carvalho acabou morrendo após a troca de tiros no bar - Reprodução

O policial militar Gabriel Nascimento de Carvalho acabou morrendo após a troca de tiros no barReprodução

Publicado 08/04/2022 10:43 | Atualizado 08/04/2022 11:35

O carro capotado na madrugada após a troca de tiros que matou o policial militar Reprodução / Redes Sociais

Belford Roxo – Um policial militar, Gabriel Nascimento de Carvalho, de 35 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (08/04), após uma troca de tiros em um bar, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. Segundo informações, o agente estava no estabelecimento na Rua Castro Alves, com amigos depois uma partida de futebol, quando percebeu um homem armado. Na tentativa de abordar o suspeito, ele atirou contra o PM que reagiu contra o criminoso.O policial militar que era lotado no Batalhão da Maré, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo em estado grave e não resistiu aos ferimentos.Momento após o confronto, policiais militares encontraram um homem ferido com tiros, identificado como Marcelo, suspeito de ser o responsável pelos disparos que mataram o policial. Ele estava em um veículo capotado e também sem vida.