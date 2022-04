O coordenador da USF, William do Valle, interagiu com os alunos e falou sobre a Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A informação é a melhor maneira de prevenir. A Escola Municipal José Mariano dos Passos, no bairro Vilar Novo, recebeu nesta terça-feira (12/04) os profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) para falar sobre a covid-19. Oitenta e seis alunos do 3º ano de escolaridade assistiram um teatrinho sobre como é feita a transmissão do vírus, tiraram dúvidas e puderam ver de perto como se faz o teste rápido. A ação faz parte do Programa de Saúde nas Escolas (PSE), que foca em palestras, verificação do cartão de vacinação e outras atividades, e é uma parceria entre as Secretarias de Educação e de Saúde.

O administrador da USF Vilar Novo, William do Valle, garantiu que durante o ano irão mais vezes à unidade escolar. “Estamos pensando em alternativas diferentes e em uma linguagem para as crianças prestarem atenção, aprender e levar as informações para casa. Ainda fizemos um concurso cultural para elas pintarem os desenhos sobre o tema e vamos colocar no mural do posto de saúde”, explicou William.

Informação para as crianças

Durante a palestra, profissionais da Saúde mostraram a rotina da prevenção contra a Covid-19 Rafael Barreto / PMBR De acordo com a enfermeira do posto, Marise Porcello, o objetivo foi destacar a prevenção da doença e também sobre a vacina. “Muitas crianças não tomaram a vacina da covid-19 por medo e tabu devido a algumas notícias falsas. Vamos tentar passar um pouco de informação para as crianças para que elas levem às suas casas de uma maneira bem simples e deixar claro que é pela vacina que elas estão voltando para as escolas. Além disso, devido à pandemia, muitas cadernetas de vacinação estão desatualizadas. Também estamos puxando para esse lado”, frisou.

Para a coordenadora da escola municipal José Mariano dos Passos, Luciana Pereira, foi muito gratificante visto que os alunos ficaram longe da escola um bom período. “Esses lembretes são fundamentais para saberem que a Covid não acabou e é necessária a prevenção. Eles gostaram muito e só ganhamos com esse tipo de trabalho, pois acrescenta ao que o educador ensina nas escolas”, disse Luciana.