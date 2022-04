A agremiação havia interrompido seus ensaios na cidade devido aos transtornos causados pelas chuvas que castigaram o município alagando várias ruas - Divulgação

Publicado 12/04/2022 14:43 | Atualizado 12/04/2022 14:44

Belford Roxo - Visando os últimos preparativos para o desfile na Marquês de Sapuca, a Inocentes de Belford Roxo, realiza nesta quarta-feira (13/04), a partir da 20h30, na Praça Getúlio Vargas, no Centro, de Belford Roxo, o seu tradicional ensaio técnico de rua. A agremiação havia interrompido seus ensaios na cidade devido aos transtornos causados pelas chuvas que castigaram o município alagando várias ruas.

O diretor geral de carnaval da Inocentes, Saulo Tinoco, destacou a importância do Ensaio de Rua, para acertar os últimos detalhes para o desfile na Sapucaí Divulgação

Será instalado no local do ensaio, um posto para arrecadação de roupas, materiais de limpeza, água e gêneros alimentícios, para as vítimas das enchentes em Belford Roxo.“O momento ainda é delicado, mas estamos a poucos dias de levar a cultura de Belford Roxo para o mundo, através do desfile, na Marquês de Sapucaí, que será transmitido para vários países. Logo, os ensaios são necessários para aprimorarmos o canto e a evolução dos componentes. Vamos aproveitar para recebermos doações para as pessoas que tiveram perdas na enchente. A nossa escola vai lutar pela vitória e trazer alegria para nossa cidade”, disse o diretor geral de Carnaval da Inocentes, Saulo Tinoco.Ainda restam poucas vagas para as pessoas que queiram desfilar na Ala de Comunidade. Os interessados devem procurar, antes do ensaio, a presidente das Alas Reunidas, Vera Gorn.No início do ensaio acontecerá a tradicional queima de fogos e os intérpretes Silas Leleu, Tem Sampaio e Luizinho Andanças, junto com a bateria Cadência da Baixada de mestre Juninho darão um show apresentando o samba da agremiação.O treino conta com a parceria da Prefeitura de Belford Roxo que é a responsável pela montagem do esquema de segurança. Também com apoio de outros órgãos públicos que facilitam e garantem o bem-estar do público presente.A Caçulinha da Baixada será a segunda agremiação da Série Ouro a passar pelo Sambódromo, no dia 21 de abril, com o enredo, do carnavalesco Lucas Milato. O tema fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.