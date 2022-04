Após mais de um mês entre peneiras e treinos técnicos, exercícios de fortalecimento e resistência e treinos táticos, os jogadores do SE Belford Roxo fazem primeiro amistoso - Marcos Leandro / SEBR

Após mais de um mês entre peneiras e treinos técnicos, exercícios de fortalecimento e resistência e treinos táticos, os jogadores do SE Belford Roxo fazem primeiro amistosoMarcos Leandro / SEBR

Publicado 14/04/2022 18:51 | Atualizado 14/04/2022 18:58

Belford Roxo - Neste sábado (16/04), no Estádio Nivaldo Pereira, em Austin, Nova Iguaçu, às 9h, vai acontecer a estreia do novo elenco do time profissional do Sociedade Esportiva Belford Roxo, que disputará o Campeonato Carioca da Série C 2022, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Em seu primeiro jogo amistoso, os belforroxenses enfrentam o Artsul Futebol Clube, equipe da divisão A2 da Ferj.

O duelo contra os iguaçuanos, vai marcar a estreia também do novo gerente de Futebol, do SE Belford Roxo, Jackson Macedo, empresário e com boa experiência em gestão, principalmente no relacionamento com entidades e clubes esportivos.

O duelo contra o Artsul, vai marcar a estreia também, do novo gerente de Futebol, do Belford Roxo Jackson Macedo Divulgação “Estamos ansiosos para colocar nosso time em campo, após mais de um mês entre peneiras e treinos técnicos, exercícios de fortalecimento e resistência e treinos táticos. Conseguimos montar um elenco que com certeza lutará pela vitória no campeonato. Renovamos o contrato de alguns jogadores, outros subiram de categoria e contratamos também alguns atletas que se destacaram em outros times, no Brasil e no exterior. Iremos realizar no total quatro amistosos, antes do início do Cariocão, para melhor entrosamento do time e ganhar ritmo de jogo”, destacou Jackson Macedo.

No dia 23 de abril, o Sociedade Esportiva Belford Roxo realizará mais um amistoso, desta vez o adversário será o América Futebol Clube.