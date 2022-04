Na manhã do último domingo, Douglas Valle se acidentou na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro, de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 18/04/2022 18:38 | Atualizado 18/04/2022 18:45

Belford Roxo - Na manhã deste domingo (17/04), na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro, de Duque de Caxias, o primeiro mestre-sala da Inocentes de Belford Roxo, Douglas Valle, sofreu um acidente de carro, chocando-se contra uma placa de um posto de gasolina, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos. A escola de samba belforroxense tem prestado todo atendimento ao artista, que segue em recuperação para na próxima quinta-feira (21/04), defender o Pavilhão azul, vermelho e branco, na Marquês de Sapucaí, ao lado da porta-bandeira, Jaçanã Ribeiro.

Douglas Valle deverá está presente ao lado da porta-bandeira, Jaçanã Ribeiro, no desfile na Sapucaí, na quinta-feira Divulgação

A presidência da escola agradeceu a preocupação dos amigos, que entraram em contato para saber o estado de saúde do mestre-sala Douglas Valle, que se encontra em casa repousando com boa recuperação.A agremiação de Belford Roxo, será a segunda escola a desfilar na Série Ouro, no dia 21 de abril e levará para a Avenida o enredo:, do carnavalesco Lucas Milato. O tema exalta o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.