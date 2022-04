A presidente da Funbel, Clarice Santos, com as crianças durante o evento - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 18/04/2022 18:26 | Atualizado 18/04/2022 18:26

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo entrou no espírito da alegria e renovação da Páscoa. A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) realizou, na última quinta-feira (14/04), um evento de Páscoa para as crianças e mais de 100 famílias beneficiadas com o Bazar da Ajuda. Elas receberam uma lembrança e a visita do coelho da Páscoa.

O Bazar da Ajuda é um projeto social idealizado para alcançar dois perfis de famílias: as inscritas e as não inscritas no cadastro único. O acesso às roupas doadas se dá em troca de alimento não perecível. Em caso de famílias em situação de extrema pobreza, após avaliação técnica, a falta do alimento não implicará na participação do usuário. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, explicou que o foco é sempre beneficiar as pessoas que participam dos projetos do setor. “Já que eles vão ao encontro das famílias em vulnerabilidade social. Estamos sempre em busca de parcerias para ajudar essas pessoas e o bazar é onde alcançamos o maior número de crianças. Buscamos sempre usar as datas comemorativas para fazer algo legal para eles”, disse Clarice.