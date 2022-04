Os cantores Tem Tem Sampaio, Luizinho Andanças e Silas Leleu - Divulgação

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo realiza, neste domingo (17/04), a partir das 19h30, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, no Centro, o seu último Ensaio de Rua para o Carnaval de 2022. A escola de samba belforroxense desfila na Marquês de Sapucaí, na próxima quinta-feira (21/04), pela Série Ouro, em busca do retorno ao Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

"Temos que agradecer ao incentivo que temos recebido de toda população, durante nossos ensaios, que tem atraído centenas de moradores para nos prestigiar. Estamos trabalhando muito para colocar um espetáculo digno na avenida, que com certeza será o orgulho da nossa cidade. Essa semana recebemos a visita de presidentes de outras agremiações em nosso barracão de alegorias e fomos muito elogiados pela beleza e capricho dos nossos carros alegóricos. Noventa e cinco por cento das nossas fantasias já foram entregues para os desfilantes . Estamos preparados para disputar a taça de primeiro lugar. Convido a todos para participar do nosso último ensaio, no Guaraciaba e mais uma vez obrigado e Feliz Páscoa", disse o vice-presidente, Leandro Santoro.



No início do ensaio acontecerá a tradicional queima de fogos e os intérpretes Silas Leleu, Tem Tem Sampaio e Luizinho Andanças, junto com a bateria Cadência da Baixada de mestre Juninho darão um show apresentando o samba da agremiação.



O ensaio técnico conta com a parceria da Prefeitura de Belford Roxo, que é a responsável pela montagem do esquema de segurança. Também com apoio de outros órgãos públicos que facilitam e garantem o bem-estar do público presente.



O enredo do carnavalesco Lucas Milato tem como título: "A meia-noite dos tambores silenciosos", o tema mostra o encontro de nações de maracatu, que se encontram no Pátio do Terço, na segunda-feira de Carnaval, para louvar seus ancestrais.