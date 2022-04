A agente Edilene Andrade interagiu com as crianças durante as atividades - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - O índice de sinistros de trânsito envolvendo crianças cresce a cada dia, por isso a Secretaria de Mobilidade Urbana, através da equipe de Educação no Trânsito, deu início à campanha “Sem Educação Não há Direção” nas escolas. Na última segunda-feira (18/04), a equipe esteve na Escola Municipal José Pinto Teixeira, no Babi, com atividades para incentivar as crianças das turmas a crescerem com mais consciência sobre os cuidados no trânsito e respeito ao próximo.

Sinistro de trânsito é todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e/ou em lesões a pessoas e/ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas.

As crianças que recebem educação no trânsito, além de se tornarem adultos responsáveis que respeitam as leis de trânsito, são agentes multiplicadores de informação e conhecimento, fazendo com que os adultos de hoje sejam mais cautelosos na direção.

As crianças aprenderam noções básicas de trânsito, como por exemplo, o uso do cinto de segurança Rafael Barreto / PMBR A agente de trânsito Edilene Andrade realiza esse trabalho todos os anos nas escolas. Ela explicou que a palavra trânsito parece ser um assunto distante das crianças, por isso que a conscientização deve existir desde cedo. “E para garantir isso estamos nas escolas com a campanha onde certamente elas serão adultos mais conscientes e passarão as informações aos adultos: como atravessar a rua, olhar para os dois lados, usar o cinto de segurança, não falar ao celular quando estiver dirigindo e tudo de maneira lúdica com jogos, dinâmicas e teatro de fantoche. Assim eles aprendem que respeitar as sinalizações e leis de trânsito é questão de segurança”, acrescentou.