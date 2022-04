O Projeto Saúde Mais Feliz conta com mais de sete mil inscritos em diversas atividades esportivas - Rafael Barreto

Saúde + Feliz e muita atividade física que a população está com a saúde em dia. São diversas modalidades esportivas gratuitas espalhadas em 37 polos nos quatro cantos da cidade, e além disso, o projeto contempla atividades culturais, cursos técnicos e outras atividades ligadas à educação. Já são mais de sete mil alunos inscritos desde dezembro do ano passado. Quem quiser participar é só colocar sua roupa de banho, sapatilha, kimono ou tênis e se inscrever no site Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo está investindo na promoção da saúde. Dessa vez é através do Projetoe muita atividade física que a população está com a saúde em dia. São diversas modalidades esportivas gratuitas espalhadas em 37 polos nos quatro cantos da cidade, e além disso, o projeto contempla atividades culturais, cursos técnicos e outras atividades ligadas à educação. Já são mais de sete mil alunos inscritos desde dezembro do ano passado. Quem quiser participar é só colocar sua roupa de banho, sapatilha, kimono ou tênis e se inscrever no site https://projetosaudefeliz.com/ ou nas tendas itinerantes que ficam em frente às escolas selecionadas.

De acordo com o secretário especial de Esporte e Lazer, Jeferson Alencar, promover a saúde através do esporte é uma forma de melhorar a qualidade de vida da população. “Quanto mais esporte, menos a pessoa precisará de um hospital. Trabalhamos a saúde física, mas também a mental e espiritual. Nossa meta é estender para 100 polos até o final do ano percebendo a característica de cada região e alcançar 20 mil alunos em seis meses. Antes as pessoas precisavam sair da cidade para ter acesso a esse tipo de serviços e hoje o quadro virou, estão vindo de fora para fazer as atividades aqui”, afirmou Jeferson.

Jeferson ainda explicou que foi pensando no meio ambiente que o processo de inscrição é todo digital. “As pessoas podem fazer até pelo próprio celular, basta entrar no site e colocar o polo da região de sua preferência. A página vai mostrar as atividades e é só escolher. Um e-mail será enviado para a pessoa e será necessário comparecer no polo. Aqui os alunos ganham carteirinha, tem suporte psicológico e nutricional e participam dos eventos sazonais como passeios e festas”, concluiu.

Sonho no futebol

Aos 50 anos, Andrea Regina Fonseca Mathias, que mora em Heliópolis, faz atividades físicas desde 2012. Mas esse ano ela começou a fazer hidroginástica, ginástica localizada e funcional com o projeto Saúde + Feliz. “Escolhi me exercitar pela minha saúde e acho muito bom o projeto. Aqui na cidade é a primeira vez que tem algo desse tipo e é maravilhoso, pois muitos não têm condições de pagar, por exemplo, para fazer hidroginástica que está custando na faixa dos 600 reais. Eu até consegui trazer minha irmã para fazer junto comigo”, disse Andrea.

Zagueiro, 18 anos, e morador do bairro Andrade Araújo, Mário Lúcio está bem feliz com o projeto. Seu sonho era jogar futebol profissionalmente. “Meu irmão também joga no projeto e foi por ele que eu decidi me inscrever e logo no primeiro dia eu já joguei. Eu achei que seria difícil pela a minha idade, mas foi tudo muito fácil. É muito importante esse tipo de projeto pois aqui tem vários talentos e ajuda as crianças que estão começando. Aqui não é só para formar jogadores, mas sim cidadãos”, afirmou Mário.

O projeto atua e oferece as seguintes atividades e serviços: zumba, psicólogo, funcional, hidroginástica, natação, pilates, ginástica, futebol, jiu jitsu, basquete, kung fu, boxe, karatê, tae bo, teatro, moda, canto, preparação corporal, balé, violão, breaking, cavaquinho, artesanato, advocacia, atendimento para saúde, assistente social, nutricionista, enfermagem e cursos de audiovisual, libras, manutenção de computadores, pintura e polimento automotivo, maquiagem, técnicas de vendas, assistente administrativo, inglês e produção musical.

Cronograma de tendas do projeto

25/04 – Caic 1003 Dona Darcy Vargas

26/04 - CE Bom Pastor

27/04 – CE Brandão Monteiro

28/04 – CE Gustavo Barroso

29/04 – CE Jardim Gláucia

Polos espalhados em diversos bairros:

ANEXO ACÁCIAS – Rua dos Civilizados, lt 08 qd 51 – Jardim das Acácias, 26143-530

CAMPO DO TOSA – Rua Begônia, lt 01 qd 10, Bom Pastor, 26115-140

CANARINHO – Rua Alameda Zulmira Vale, 66 – 216 – Nossa Sra de Fátima, 26183-340

CEJAC - MALVINO – Tv. Ligação, 39 - Parque São José, 26187-185

CIDS NOVA AURORA – Rua Palmira Gomes, 65 – São Francisco, 26155-590

CIEP GUSTAVO CAPANEMA – R. Itaipu – São Jorge, 26155-550

CLUBE DE HELIÓPOLIS – R. Londres, 345 – Heliópolis, 26120-210

CRUZEIRINHO – Rua Siqueira Campos, 17 – Nova Aurora, 26125-280

ELDORADO 1 – R. Barão de Vassouras, 15 – Shangri-La, 26127-270

ELDORADO 2 – Rua Petrópolis, 143 – Shangri-la, 26120-010

ESPAÇO VIP – Rua Tabocas, 41 – Parque Fluminense, 25046-450

GALPÃO DO CANTÃO – Rua Tapiraí, 168 – Heliópolis, 26123-280

INOCENTES – Blvd. São Vicente, 1741 - Parque São Vicente, 26178-405

JARDIM GLÁUCIA – Rua Ptolomeu, lt 16 qd L – Jardim Gláucia, 26195-195

MALHAPÃO – Rua Albano, 56, Campo do Rondon – Jardim Tupiara, 26185-260

MANELÃO – Av. do Canal, 7 - Jardim América, 26140-060

MARINGÁ – Rua Ricardo Vagner, Lt 06 Qd C – Roseiral

PALMEIRINHA – Av. Nunes Sampaio – Andrade Araújo, 26140-446

PARQUE FLORESTA – Av. Joaquim da Costa Lima - Parque Esperança, 26173-450

PISCINA IMPACTO – Estr. Itaipu Babi - L1 A, Belford Roxo - RJ, 26120-300

PRAÇA DA PRATA – Estr. Dr. Plínio Casado, 3125 - Santo Antônio da Prata, 26130-752

PRAÇA DE AREIA BRANCA – Rua Carolina Ferreira – Areia Branca, 26112-100

PRAÇA DE HELIÓPOLIS – Rua Lucinda Evangelista Coelho da Silva, 18 - Heliópolis

PRAÇA DE NOVA AURORA – Av. Nova Aurora, 27 - Nova Aurora, 26155-070

PRAÇA DE VILA SÃO LUIZ – Rua Antônio Lima - Heliópolis, 26140-600

PRAÇA DO WONA – Rua Possi, 10024 – Parque dos Ferreiras, 26183-660

SANTA TERESA – Estrada do Sarapuí, 201, frente – Vila Santa Teresa

TAMOIO – Rua Lucinda Evangelista Coelho da Silva, 18 – Heliópolis

TIA COTA – Rua dos Civilizados, 40 – Jardim das Acácias, 26143-530

UNIABEU – R. Itaiara, 301 - Centro, 26113-400

VALE DO IPÊ – Estr. Manoel de Sá, 118 - Vale do Ipê, 26182-420

VILA JOANA – R. Erick, sn - Piam, Belford Roxo - RJ, 26112-200

VILA OLÍMPICA – r 219, R. Celi, 145 - Piam, Belford Roxo - RJ, 26115-465

VILA SÃO LUIZ 2° POLO – R. Sá Rêgo, 71 – Vila São Luiz, 26140-550

WONA GALPÃO – Av. General Carlos Marciano de Medeiros, 173-181 – Pq São José, 26183-588

XAVANTES – Rua Baturiti, 07 – Xavantes, 26160-065

XAVANTES 2 – Rua Tailor, 147 – Xavantes, 26125-070