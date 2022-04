Belford Roxo

SE Belford Roxo empata amistoso com o América-RJ de olho na Série C do Cariocão

Em seu segundo amistoso na temporada, os belforroxenses ficaram no 1 a 1 com o América-FC, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita

Publicado 23/04/2022 22:30 | Atualizado há 13 horas