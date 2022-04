Com os jogadores mais entrosados e colocando em prática suas habilidades e os treinamentos táticos, os atletas do SE Belford Roxo fizeram um bom jogo contra o tradicional América - Divulgação

Com os jogadores mais entrosados e colocando em prática suas habilidades e os treinamentos táticos, os atletas do SE Belford Roxo fizeram um bom jogo contra o tradicional AméricaDivulgação

Publicado 23/04/2022 22:30 | Atualizado 23/04/2022 22:39

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo segue demonstrando evolução em sua preparação para a Série C do Campeonato Carioca. Em seu segundo amistoso na temporada, os belforroxenses empataram em 1 a 1 com o América-FC, neste sábado (23/04), no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

Com os jogadores mais entrosados e colocando em prática suas habilidades e os treinamentos táticos, os atletas do SE Belford Roxo fizeram um bom jogo contra o tradicional América, que está na Divisão A2, dentro da pré-temporada estabelecida pelo corpo técnico do clube. O gol do empate belforroxense foi marcado pelo volante Vitinho, aos 28 minutos do segundo tempo, após os americanos abrirem o marcador no 14º minuto da etapa inicial.



O gol do empate belforroxense foi marcado pelo volante Vitinho, aos 28 minutos do segundo tempo, após os americanos abrirem o marcado no 14º minuto da etapa inicial Divulgação

"O resultado da preparação técnica que estamos realizando com os atletas está sendo positivo, e a resposta vimos hoje, quando enfrentamos um time forte de uma divisão superior a nossa e não saímos derrotados. Teremos mais confrontos amistosos, antes do Cariocão", disse o auxiliar técnico do Belford Roxo, Márson Almeida.

Série C do Cariocão



O auxiliar técnico do Belford Roxo, Márson Almeida, e o técnico Diego Brandão no Giulite Coutinho Divulgação O Sociedade Esportiva Belford Roxo estreia no Campeonato Carioca da Série C da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) no dia 8 de maio.