Com a parceria, são feitos, em média de três a quatro cateterismos por dia - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 25/04/2022 15:43 | Atualizado 25/04/2022 16:24

Belford Roxo - Belford Roxo está sempre em busca de parcerias para que a saúde se desenvolva cada vez mais. Atualmente, a cidade em conjunto com a Downtown Medic, já realiza cirurgia de catarata gratuitamente. E agora o Hospital Municipal, em parceria com o Hospital Encor, está otimizando os cateterismos e, se necessário, angioplastia. Em até 48h, o paciente realiza os exames na unidade e o procedimento. Antes, poderia chegar até 15 dias. O convênio foi firmado em fevereiro e são feitos de três a quatro cateterismos por dia.

O diretor do Hospital Municipal, Willian Andrade, explicou que o paciente chega com dor no peito e vai direto fazer os exames necessários. Quando comprovado o infarto, ele é internado e a cirurgia solicitada. “Depois do procedimento ele volta para cá e fica em observação. É encaminhado para o cardiologista para o tratamento da maneira correta. Com esse convênio conseguimos otimizar o tempo e hoje não perdemos mais vidas. Pelo contrário, salvamos”, destacou Willian.

Camila Andrade passou mal ao sair de casa com dor no peito e dormência na mão. Ela foi atendida no hospital municipal Rafael Barreto / PMBR Falando sobre a parte técnica, a clínica geral Ana Carolina Loback explicou que o cateterismo consiste em desobstrução de placas de gordura e colesterol, e é necessário fazer o procedimento o quanto antes para evitar complicações. “Quando o paciente chega com suspeita de infarto temos um protocolo a seguir. Fazemos um eletrocardiograma, hemograma completo e as curvas enzimáticas, que quando sofrem algum tipo de agressão elas têm um aumento significativo que pode indicar que o paciente infartou. Esse exame é repetido de quatro em quatro horas para ter a certeza do diagnóstico. Repetimos essas curvas quando é realizado o cateterismo para saber se a ação foi bem sucedida”, disse a médica.

Tratamento VIP

“Antes, o paciente vinha com o diagnóstico de infarto e tinha que entrar em uma fila de regulação do Estado. E essa espera levava alguns pacientes a óbito. Sabendo dessa demanda, o prefeito Waguinho firmou essa parceria. Dependendo do caso, o paciente já realiza o procedimento no mesmo dia. Levamos os pacientes de ambulância e damos toda a assistência. Lá (Encor) é realizado o cateterismo e se evoluir para uma angioplastia, já faz lá mesmo e depois retornam para a gente”, informou o secretário executivo de Saúde do Hospital Municipal Jean Corrêa dos Reis.

O paciente é avaliado, faz todos os exames e depois, se necessário, faz o cateterismo Rafael Barreto / PMBR Ao sair de casa em direção ao trabalho Camila Andrade Lima, 36 anos, correspondente bancário, sentiu uma dor no peito e dormência na mão. Como não era de costume essa sensação, ela foi ao hospital e prontamente atendida. Camila contou que foi uma enfermeira que percebeu sua condição e a levou para uma sala onde teve atendimento. “Minha pressão estava muito alta, então fui medicada e fiquei no soro de repouso. Fiz exames, pois estava com suspeita de infarto. Repeti as curvas a cada quatro horas e foi comprovado. Achei que iria demorar para eu fazer o procedimento, mas foi muito rápido. Todos me receberam muito bem, tiraram minhas dúvidas e me deixaram tranquila”, disse Camila.

Camila agradeceu muito a equipe do Hospital pelo apoio e a ter socorrido naquele momento. Emocionada ao retornar para pegar seu encaminhamento ao cardiologista, ela fez questão de abraçar cada um da equipe. “Todo o cuidado foi essencial. Os profissionais são maravilhosos. Eu não estaria aqui se não fossem eles. Recebi um tratamento VIP”, afirmou.