A Inocentes de Belford Roxo desfilou com o enredo do carnavalesco Lucas Milato com o título: "A meia-noite dos tambores silenciosos"Divulgação

Publicado 26/04/2022 23:53 | Atualizado 26/04/2022 23:58

Belford Roxo – Ainda não foi desta vez que a Inocentes de Belford Roxo retornou ao Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. A Caçulinha da Baixada fez um grande desfile que se refletiu nas notas dos jurados, com a agremiação belforroxense fechando a Série Ouro na 4ª colocação. O Império Serrano ficou com o título do Grupo de Acesso com 269.9 pontos. A Inocentes teve 269.4.

A Inocentes de Belford Roxo desfilou com o enredo do carnavalesco Lucas Milato com o título: "A meia-noite dos tambores silenciosos". O tema mostrou o encontro de Nações de Maracatu, que se encontram no Pátio do Terço, na segunda-feira de Carnaval, para louvar seus ancestrais.



Em suas redes sociais, a Inocentes de Belford Roxo destacou a importância e o motivo de orgulho do 4º lugar na Série Ouro Divulgação Em suas redes sociais, a escola de samba agradeceu o apoio dos belforroxenses, e que o 4º lugar foi motivo de orgulho para a escola de samba diante de um carnaval tão concorrido.