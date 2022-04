O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para a retirada dos corpos - Reprodução

Publicado 27/04/2022 15:13 | Atualizado 27/04/2022 15:16

Belford Roxo - Dois homens foram mortos no meio de uma rua, no bairro Vila Cláudia, em Belford Roxo, na tarde desta quarta-feira (27/04). Segundo informações de moradores, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local. As vítimas ainda não foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para a retirada dos corpos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).