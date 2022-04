A Rainha da Escola, Letícia Guimarães, foi um dos destaques da Inocentes na Sapucaí - Léo Cordeiro

Publicado 27/04/2022 14:50 | Atualizado 27/04/2022 15:01

Belford Roxo - Foi uma explosão de alegria no município com o 4º lugar conquistado pela Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, no desfile da Série Ouro (Grupo de Acesso), realizado na última quinta-feira (21/04), no Sambódromo. Após a apuração dos quesitos, a agremiação belforroxense conquistou 269,4 pontos, terminando em 4º lugar. Nesta sexta-feira (29/04), a partir das 20h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, no Centro, a Inocentes fará um desfile de agradecimento à população com a presença de todos seus componentes fantasiados.

O Abre-Alas da Inocentes de Belford Roxo "A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. O tema apresentou o encontro de Nações de Maracatu, que se encontram no Pátio do Terço, na segunda-feira de Carnaval, para louvar seus ancestrais e clamar por liberdade.



Reginaldo Gomes e o diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco



A Rainha de bateria Natália Lage

A Inocentes de Belford Roxo desfilou com o enredo do carnavalesco Lucas Milato. O tema apresentou o encontro de Nações de Maracatu, que se encontram no Pátio do Terço, na segunda-feira de Carnaval, para louvar seus ancestrais e clamar por liberdade. A escola fez um maravilhoso desfile com carros alegóricos luxuosos, iluminação moderna, fantasias bem acabadas e muita gente bonita. Disputou ponto a ponto, ficando cinco décimos da primeira colocada, Império Serrano, significando que a qualidade do espetáculo apresentado pela Caçulinha da Baixada foi para alcançar o Grupo Especial. "O 4º lugar é motivo de orgulho, diante de um carnaval tão disputado, com agremiações tradicionais Agradeço o apoio dos belforroxenses, dos componentes, que sem eles não seria possível. Um agradecimento especial ao prefeito Waguinho (União Brasil), o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) e a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil), pelo apoio e incentivo. Foi tudo feito com muita dedicação e responsabilidade. Nosso trabalho realmente teve muito êxito, valeu a pena as várias noites sem dormir, ensaiando na Sapucaí, no barracão fazendo os carros alegóricos e nos ateliers confeccionando fantasias. Recebi muitos elogios da imprensa, do público em geral e de todo o Brasil. O importante é que divulgamos o nome de Belford Roxo para todo mundo, através das redes sociais e veículos de comunicação. Todos viram o quanto é forte nossa cultura e o talento de nossos artistas", disse o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, que complementou.

"Continuamos sendo a terceira maior força de escola de samba da Baixada Fluminense. Aproveito para parabenizar a Grande Rio pelo campeonato e a Beija-Flor pelo vice-campeonato. Convido a todos para estarem presentes, na sexta-feira, em nosso desfile em Belford Roxo”, finalizou.