No entorno do Campo do Zé Macaco, em Andrade Araújo, a Prefeitura está colocando meios-fios - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/04/2022 17:05 | Atualizado 28/04/2022 17:06

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está com força total nas obras de infraestrutura do município. As secretarias municipais de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios asfaltaram essa semana as ruas Madame Munique e Itaboraí, em Heliópolis, Avenida Estrela Branca, em Santa Maria

O Canal dos Colonizadores, no Parque São José, recebeu galerias Rafael Barreto / PMBR

Além disso, o trabalho de concretagem seguiu firme na Avenida do Canal, bairro Babi, e colocação de meios-fios e manilhas no Campo do Zé Macaco, em Andrade Araújo, e instalação de galerias no Canal dos Colonizadores, Parque São José.