O SE Belford Roxo conseguiu duas boas atuações nesta semanaMarcos Leandro / SEBR

Publicado 29/04/2022 15:36 | Atualizado 29/04/2022 15:42

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo vem apresentando bons resultados nos amistosos preparatórios para o Campeonato Carioca da Série C 2022, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Esta semana, foram mais duas vitórias com com o saldo positivo de seis gols.





A equipe belforroxense está em reta final de preparação Marcos Leandro / SEBR "Conseguimos montar uma equipe no mesmo padrão da temporada de 2021, com excelentes jogadores e uma equipe técnica com vontade de vencer. Estamos prontos para a estreia do campeonato, os últimos jogos amistosos provam isso, foram duas goleadas em times fortes . Nossos atletas entrarão em campo com toda a estrutura possível e com o objetivo de ser campeão", disse o presidente do clube, Reginaldo Gomes.Na tarde da última quarta-feira (27/04), a equipe belforroxense enfrentou o Rondoniense Futebol Clube, no Estádio José Amorim, em Coelho da Rocha, São João de Meriti, saindo vitorioso com o placar de 3 a 0, com gols do meia-atacante Alemão.

NOVA VITÓRIA

Continuando a boa performance, na quinta-feira (28/04), o SE Belford Roxo realizou mais um amistoso, desta vez contra o Profad Futebol Clube, de Duque de Caxias, no Campo do Esperança, em Nova Iguaçu. Mais uma vez os atletas de Belford Roxo saíram vencedores com o placar de 3 a 0, os gols foram do atacante Rondon (2) e do volante Heloan.



O time vai entrar em campo, no Cariocão da Série C, no dia 8 de maio, tendo como adversário o Brasileirinho Clube Social, em partida válida pela primeira rodada do campeonato.