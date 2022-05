Os policiais militares também localizaram a central de distribuição clandestina de sinal. O imóvel está isolado e a perícia da 54ª DP (Belford Roxo) foi acionada - Twitter / Pmerj

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), através do trabalho do Setor de Inteligência, desmantelaram na noite desta segunda-feira (02/05), uma central de exploração clandestina de sinais de televisão e internet, no bairro Xavantes, em Belford Roxo. Durante a ação, três homens foram detidos realizando manutenção, reparos e venda de sinais.

Os policiais militares também localizaram a central de distribuição clandestina do sinal. O imóvel foi isolado e a perícia da 54ª DP (Belford Roxo) foi acionada. Veja o local abaixo:

Conhecido como "Gatonet", a prática é conhecida como um dos braços financeiros da #Milícia local.

O fornecimento irregular de sinais de internet, popularmente conhecido como "Gatonet", é um dos braços financeiros da milícia local.