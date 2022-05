A Rua Caetés, em Heliópolis, foi asfaltada e ficou de cara nova - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/05/2022 17:48 | Atualizado 03/05/2022 17:56

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está investindo cada vez mais em infraestrutura pela cidade. As Secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estão com equipes em diversos bairros. Essa semana o asfalto caiu na rua Jaciara, em Andrade Araújo, rua Alfredo, no Centro e rua Caetés, em Heliópolis. Já o concreto caiu nas calçadas da Estrada Rio da Prata, em Andrade Araújo.

A Rua Jaciara passou por transformação e ganhou camada de asfalto Rafael Barreto / PMBR De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), o conforto e qualidade de vida são prioridades do governo. “Estamos desde 2017 com o projeto Seu Bairro de Cara Nova levando obras para os quatro cantos da cidade. Permanecemos comprometidos em levar dignidade e transformar a vida da população”, garantiu Waguinho.