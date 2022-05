O médico Renato Guedes conversou com o paciente Alex Vieira e tirou todas as dúvidas - Rafael Barreto / PMBR

O médico Renato Guedes conversou com o paciente Alex Vieira e tirou todas as dúvidasRafael Barreto / PMBR

Publicado 04/05/2022 15:48 | Atualizado 04/05/2022 15:50

Belford Roxo - A Clínica da Mulher de Belford Roxo tem urologia. Apesar do nome sugerir atendimento apenas para mulheres, a unidade também possui especialidades e exames voltados para a saúde do homem. Em duas terças-feiras no mês o médico urologista atende na parte da tarde pacientes encaminhados das unidades básicas de saúde. Para agendar é necessário ir à recepção da unidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, além do encaminhamento médico.

De acordo com a secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser, o médico urologista atende no mês 100 consultas em duas semanas e as outras duas realiza 40 vasectomias e quatro operações de fimoses. “A procura é muito grande, principalmente para a vasectomia onde o paciente precisa fazer o agendamento do planejamento familiar para a vasectomia e lá na Clínica mesmo já faz o exame de sangue. São procedimentos gratuitos para homens a partir dos 25 anos ou que já tenham dois filhos”, explicou a secretária.

O médico Renato Guedes e a instrumentador cirúrgica Luvardina Gomes Rafael Barreto / PMBR Há mais de três anos na Clínica da Mulher, o médico urologista Renato Guedes explicou que nas consultas é realizado o atendimento básico, principalmente voltado para o público da terceira idade onde é feita a avaliação da saúde do homem como um todo e os exames preventivos da próstata (exame físico, laboratoriais e imagens). “Os pacientes são encaminhados para mim quando passam pelo clínico e ele identifica uma patologia ou alteração urológica. Já o atendimento para a mulher é sobre doenças ginecológicas ou infecções sexualmente transmissíveis”, concluiu Renato ao lado da instrumentadora Luvardina Gomes Matoso.

O eletricista residencial Alex Vieira, 29, disse que o atendimento superou suas expectativas. “O médico sanou todas as minhas dúvidas e me trouxe clareza. Os homens não têm a preocupação de procurar atendimento periodicamente, mas Belford Roxo está com esse cuidado quanto à saúde do homem e estamos nos sentindo amparados e encorajados a procurar cada vez mais. Quebrem essa vergonha e cuidem de sua saúde”, finalizou Alex.