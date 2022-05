O vereador Igo Menezes (ao centro) na mesa de cerimônia da solenidade na Câmara de Vereadores de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 05/05/2022 10:36 | Atualizado 05/05/2022 10:40

“Dia Internacional do Trabalho e do Trabalhador”, na Câmara Municipal de Belford Roxo. Na ocasião, foram entregues títulos e moções a representantes sindicais de diversos municípios do Rio de Janeiro e, também, do Estado de Minas Gerais.



Belford Roxo - No dia 03 de maio, o vereador e secretário de Saneamento de Belford Roxo, Igo Menezes, promoveu uma solenidade especial em prol dona Câmara Municipal de Belford Roxo. Na ocasião, foram entregues títulos e moções a representantes sindicais de diversos municípios do Rio de Janeiro e, também, do Estado de Minas Gerais.Igo Menezes presidiu a solenidade e fez as honras da casa. O evento abriu espaço para falas e posicionamentos no púlpito. Entre as questões abordadas, os líderes sindicais apontaram direcionamentos e deram ênfase a representatividade da classe trabalhadora no Legislativo e demais poderes. Histórias de lutas, a origem do Feriado do Trabalho e a sua importância no contexto histórico-econômico do país também foram destaques.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores Civis do Ministério da Defesa (Sinfa-RJ), Luís Cláudio de Sant’Ana, que foi contemplado com o título Cidadão Belforroxense, o momento foi importante e oportuno para os sindicatos terem um espaço para falar de representatividade.



“Eu estou aqui, agraciado, como representante dos servidores públicos que, há um tempo, têm sido desprestigiados. Eu acho que não podemos parar por aqui. Precisamos caminhar em sentido contrário às ações que vão contra ao trabalhador e os servidores”, disse Luís Claudio.



A Medalha Engenheiro Belford Roxo foi entregue pelo vereador Igo Menezes a Marco Correa da Silva - Presidente da FESEP-RJ Divulgação Uma das honrarias mais expressivas da cidade, a medalha Engenheiro Belford Roxo, foi entregue ao presidente da FESEP-RJ, Marco Correa da Silva. “Para mim, como dirigente sindical, receber uma honraria como esta é muito importante. Eu gostaria muito que outros dirigentes pudessem se destacar para serem contemplados com este reconhecimento em nome de toda classe trabalhadora do nosso país”.

Katia Gaivoto, contemplada com o título Cidadã Belforroxense, destacou o espaço que a Câmara concedeu para se falar em defesa dos trabalhadores. “Além de ser agraciada, vir aqui e encontrar outros dirigentes sindicais dentro desta Casa Legislativa é muito importante. É sinal de que estamos no caminho certo, em defesa dos trabalhadores”.



Entre as moções de louvores e os títulos, aproximadamente 40 representantes sindicais foram contemplados. O vereador e secretário Igo Menezes justificou a solenidade exaltando a defesa dos trabalhadores. Para ele, reconhecer essas pessoas representa uma justa homenagem à luta e às conquistas que culminaram na criação do Dia Internacional do Trabalho e do Trabalhador.



“Essas pessoas que vieram aqui receber essas honrarias da Câmara são pessoas que lutam todos os dias pelos trabalhadores. Sempre em defesa do trabalho, em defesa das melhores condições de trabalho para cada um. Por isso, mais do que justo e honroso, receberem este reconhecimento neste período de destaque e referência aos trabalhadores, as suas lutas e conquistas.”

Durante a solenidade, compuseram a mesa o presidente da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio de Janeiro (FESEP-RJ), Marco Correa da Silva; o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Rio de Janeiro, Paulo Sérgio; a vice-presidente da CTB de Minas Gerais, Katia Gaivoto; o secretário de organização do PT-RJ, Ricardo Pinheiro; o dirigente Nacional do CTB, Humberto Luiz Nunes; o presidente do Sindicato dos Comerciários do RJ, Marco Ayer; a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Cristiane Marcolino; o vereador e presidente da comissão de trabalho e emprego, William Siri; e o vereador e presidente do PT de Belford Roxo, Jacó.