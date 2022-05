Ainda na operação um policial militar acabou ferido no joelho - Twitter / Pmerj

Publicado 06/05/2022 09:41 | Atualizado 06/05/2022 09:51

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), em operação na manhã desta sexta-feira (06/05), na Comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo, prenderam um criminoso e apreenderam ainda um fuzil, duas pistolas e uma quantidade de drogas. A ação segundo os agentes, aconteceu após os policiais serem atacados com tiros por criminosos locais, sendo necessário o revide. A operação contou com a participação de outros batalhões da Baixada Fluminense. Ainda na operação um policial militar acabou ferido no joelho