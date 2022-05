PM realiza operação em comunidade de Belford Roxo - Reprodução TV Globo

PM realiza operação em comunidade de Belford RoxoReprodução TV Globo

Publicado 06/05/2022 08:28 | Atualizado 06/05/2022 09:58

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta sexta-feira, uma operação no Complexo do Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, a equipe foi atacada a tiros por criminosos e um agente foi baleado no joelho. Ele foi socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro Estácio, Zona Central do Rio, onde vai passar por uma cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Até o momento, um suspeito foi preso.

Com o criminoso, os policiais apreenderam dois fuzis e uma pistola. A ação também conta com o apoio de batalhões subordinados ao 3º Comando de Policiamento de Área.

Violência

Segundo a corporação, Paulo Roberto trafegava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Pauline, em Belford Roxo, quando foi reconhecido como PM por criminosos armados e foi atacado a tiros. Houve confronto. O militar estava participando de um evento no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes. A pistola do agente foi encontrada descarregada.

O soldado ingressou na PM em 2019 e trabalhava no 39ºBPM (Belford Roxo). Paulo Roberto deixou uma esposa e um filho de dois anos.