O Sarau Donana retorna de forma presencial neste sábado no bairro Piam - Divulgação

Publicado 06/05/2022 10:37 | Atualizado 06/05/2022 11:26

Belford Roxo – O tradicional Sarau Donana está de volta a Belford Roxo. O retorno presencial acontece neste sábado (07/05), a partir das 18h, no Centro Cultural Donana, no bairro Piam, após o adiamento de uma semana, devido as fortes chuvas do sábado anterior. Será uma noite com uma programação de muita arte, cultura, poesia e música, exaltando a grande potência cultural da Baixada Fluminense, que teve seu dia celebrado no dia 30 de abril. A entrada é gratuita.

O cantor e compositor será uma das atrações do Sarau Donana Divulgação

O Centro Cultural Donana estará recebendo alimentos não perecíveis e materiais para ajudar as famílias vítimas das chuvas em Belford Roxo.

A inscrição para o “Momento Poeira” será feita durante o evento, sendo feito por ordem de chegada.



O lançamento do livro "Coletivo Fulanas de Tal: uma Antologia" pretende mapear as escritas femininas de varias mulheres no território da Baixada Fluminense Divulgação

Programação:

Poetas da Casa - @coletivo_po.de.poesia



Performance de Artes Visuais - @danielle.bragamoreira

Momento Poeira



Poeta Convidado - Coletivo Fulanas de Tal @coletivofulanasdetal – Lançamento do Livro: "Coletivo Fulanas de Tal: uma Antologia"



Música - @kalebe____

O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Belford Roxo e da Lei Aldir Blanc.

O Centro Cultural Donana fica na Rua Aguapeí, 197, bairro Piam, em Belford Roxo. Mais informações no telefone: (21) 2663-7437.