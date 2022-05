Cerca de 300 pessoas foram atendidas, criando uma perfeita integração entre as escolas e a comunidade local na Ação Social - Divulgação

Cerca de 300 pessoas foram atendidas, criando uma perfeita integração entre as escolas e a comunidade local na Ação Social Divulgação

Publicado 07/05/2022 13:12 | Atualizado 07/05/2022 13:26

Belford Roxo – O Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, foi comemorado em grande estilo, nesta sexta-feira (06/05), nas escolas municipais Amélia Ricci Baroni e Martinho Lutero, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. As unidades de ensino promoveram durante todo dia, uma grande ação social, levando gratuitamente para pais/responsáveis, alunos e também para os belforroxenses do bairro e áreas adjacentes, uma série de serviços e atividades.

O pátio da Escola Municipal Martinho Lutero contou com uma grande presença de público Divulgação



Crianças e adultos puderam fazer as unhas com o serviço de manicure Divulgação



O vereador Amigo Binho, ao lado das coordenadoras Karol e Adriana, e a diretora Sueli Cardoso (á direita) Divulgação



O Aulão de Zumba animou a criançada na Ação Social Divulgação Cerca de 300 pessoas foram atendidas, criando uma perfeita integração entre as escolas e a comunidade local. O vereador Amigo Binho (Solidariedade) prestigiou o evento, assim como representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed).Foram oferecidos: 2ª via de documentos, Balcão de Empregos (SINE), cabeleireiro, manicure, designer de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicose, aulas de danças e culinária, palestras com enfermeiros sobre doenças, vacinação, entre outras atividades e serviços. Ainda houve um delicioso almoço.Não faltaram animação e disposição aos funcionários, que com sorrisos nos rostos, atenderam prontamente todos que buscavam os serviços.Agentes da Guarda Municipal marcaram presença no evento para garantir a tranquilidade no fluxo do trânsito na Rua Manuel Corrêa.

Corte de Cabelo para mães e filhos Divulgação

Balcão de Empregos do SINE e Emissão de Documentos Divulgação

Designer de sobrancelhas Divulgação

"Essa foi uma ação social também pedagógica. Além proporcionar os serviços e criar uma integração com a comunidade local, exaltamos também o Dia do Trabalhador e suas muitas profissões com um belo desfile", destacou a diretora das escolas municipais Martinho Lutero e Amélia Ricci Baroni, Sueli Cardoso.