Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho, deputado estadual Marcio Canellla e vice-prefeito Marcelo Canella lançam obras no Jardim Patrícia - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho, deputado estadual Marcio Canellla e vice-prefeito Marcelo Canella lançam obras no Jardim PatríciaRafael Barreto / PMBR

Publicado 06/05/2022 17:23 | Atualizado 06/05/2022 17:31

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), lançou obras de infraestrutura em três bairros nesta sexta-feira (06/05). Ao lado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil), do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL), secretários e vereadores, o prefeito anunciou as melhorias em mais de 50 ruas, sendo cerca de 10 mil toneladas de asfalto, beneficiando aproximadamente de 10 mil pessoas.

A comitiva acompanhou os trabalhos das máquinas nas obras do bairro Jardim Portugal Rafael Barreto / PMBR A comitiva começou pelo sub-bairro Jardim Patrícia, que fica no Vale do Ipê, e irá receber obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação em 13 ruas e duas travessas, totalizando 3.730 metros. Serão utilizadas três mil toneladas de asfalto beneficiando cerca de três mil pessoas. As ruas são: Rodolfo de Oliveira, Jorge Abreu, Arão Steinbruch, Júlia, Bernardo Vaena, R. EP de Melo, Travessa Melo, Travessa Pires, Lamartine Júnior, Luciano Vaena, Clara Vaena, Alberto Steinbruch, Miriam Steinbruch, Cana e Pinheiro Steinbruch.

A próxima parada foi no Jardim Portugal/Brasil, no Parque Amorim, para lançar obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação em 29 ruas, totalizando mais de seis mil toneladas de asfalto, mais de 3,7 mil metros de drenagem, 15.300 metros de esgoto e beneficiando mais de 7 mil pessoas. As ruas são: Antônio Moura, Marques de Herval, Álvaro Braga, General Craveiro Lopes, Nove, Dez, Onze, Almirante Tamandaré, General Carmona, Agostinho Carlos, Santiago, Dona Afra, Edésio da Cruz Nunes, Rua “D”, Rua “C”, Rua “B”, Nossa Senhora do Líbano, Rua do Carmo, São Judas Tadeu, Nossa Senhora do Calvário, Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco de Assis, Nossa Senhora da Glória, Rua “V”, Santo Ângelo, Santa Marli, Rua do Ouvidor, Impala e Dalva de Oliveira.

Por fim, o prefeito lançou obras no bairro Vila Joana, Piam, com 1.182 metros de drenagem e 917 toneladas de asfalto, beneficiando mais de mil pessoas. As ruas são: Erich, Lélis, Frederico, Muller, Astolfo, Artur, Helmulth, Karl e Murici.

Obras nos bairros

Durante os lançamentos de obras, Waguinho ainda anunciou a entrega da Companhia Destacada, no Roseiral, e da Estrada Capim Melado, no Maringá. Além disso, ainda falou da construção do calçadão com blocos de cimento intertravados na Estrada Manoel de Sá garantindo a acessibilidade e iluminação em led para toda a região do Lote XV, Vale do Ipê, Parque Amorim, Vila Joana e muitos outros.

A vendedora Adriana Fontes destacou que as obras serão importantes para o Vale do Ipê e bairros adjacentes Rafael Barreto / PMBR “Esse é um ato de sensibilidade do governo com os moradores, pois as obras vão trazer dignidade às famílias. Já são quatro praças sendo construídas na região do Lote XV e também o Centro de Imagem e Centro Odontológico no Parque Amorim. E na Vila Joana ainda tem uma grande nova unidade de saúde que terá várias especialidades médicas para atender a população da região. Então pedimos paciência pelos transtornos gerados pelas obras, pois as melhorias estão vindo”, explicou Waguinho.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou sua felicidade em poder contribuir com as melhorias na cidade através de emendas e participar do avanço que Belford Roxo vem alcançando desde 2017. “São resultados positivos e o povo fica bem. A alegria das pessoas é a nossa em poder servir e atuar no meio político. Estamos unidos em prol da população, sempre trabalhando”, disse a parlamentar.

Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, Marcio Canella e Marcelo Canella acompanharam as explicações do técnico no mapa Rafael Barreto / PMBR O deputado estadual Márcio Canella explicou que a união é fundamental para que o município continue crescendo. “Conversamos com a população e vimos as demandas. Aí é só ir buscar soluções. Estou em contato direto com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que nos ajudou com a segurança na cidade, garantindo o direito de ir e vir da população com a construção da Companhia Destacada no Roseiral e mais 150 PMs”, informou Canella.

A vendedora e moradora do Vale do Ipê Adriana Fontes, 46, foi só elogios às obras. “Está maravilhoso. Nunca teve nada aqui antes e agora vai melhorar tudo. Principalmente para não ter enchentes. Estamos vendo a diferença. Antes não tínhamos essa atenção que estamos tendo agora. Até a segurança melhorou bastante”, destacou.