Moradores registraram em redes sociais os ônibus incendiados em Belford RoxoReprodução

Publicado 06/05/2022 16:48 | Atualizado 06/05/2022 16:52

Belford Roxo – Dois ônibus da Transportes Flores, que circulam em Belford Roxo, foram incendiados nesta sexta-feira (06/05), nos bairros Bom Pastor e Jardim Gláucia, por criminosos locais. A empresa em suas redes sociais, informou que por motivo de segurança, os ônibus da linha 472B (Central x Bom Pastor), não estão passando pela Estrada de Belford Roxo. Pensando na segurança dos passageiros e dos funcionários, os coletivos estão seguindo até a Avenida Marcovaldi e retornando para Central.

As linhas 497l e 496l (Pavuna x Santa Tereza) também foram paralisadas na manhã desta sexta-feira



Foram incendiados os ônibus da linha 497l (Bom Pastor x Pavuna) no bairro Bom Pastor, e um da linha 724l (Pavuna x Vale do Ipê) no Jardim Gláucia.