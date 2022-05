Todo o material apreendido teve o registro da ocorrência pelos policiais do 39º BPM na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 06/05/2022 16:27 | Atualizado 06/05/2022 17:04

Belford Roxo – Os Batalhões do 3º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar, em apoio aos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), fizeram durante esta sexta-feira (06/05) uma operação contra criminosos da Comunidade do Gogó da Ema, em Belford Roxo.