O atacante Santos em ação no amistoso no sábado - Allan Kardec

Publicado 09/05/2022 14:24 | Atualizado 09/05/2022 14:40

Belford Roxo - Em seu último amistoso, antes do início do Campeonato Carioca da Série C, o Sociedade Esportiva Belford Roxo derrotou por 4 a 0, o Esporte Clube Porto Real. Com gols dos atacantes Santos, Paquetá, Buscapé e do meia Heloan, a partida aconteceu neste sábado (07/05), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, com a presença de torcedores que aplaudiram o time vencedor.



“Este foi mais um amistoso em que pude observar o entrosamento e o desenvolvimento do nosso time. Estamos encerrando o trabalho de pré-temporada e o resultado foi muito bom. Agora é partir para cima, pois todos estão confiantes que faremos excelentes partidas no campeonato”, disse o técnico Diego Brandão.

O auxiliar técnico Márson Almeida (E) e o treinador Diego Brandão (D) Divulgação O time belforroxense entra em campo, no Cariocão da Série C, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), nesta quinta-feira (12/05), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, contra o Brasileirinho Clube Social, na abertura da competição.

“Nesse período de treinos temos extraído o máximo dos jogadores para conseguir resultados positivos. A comissão técnica está unida e focada para ter êxito na competição. Vamos estreia, na quinta-feira, em nossa casa. O presidente Reginaldo Gomes mais uma vez, convida a todos os amigos e torcedores para assistirem ao nosso jogo. Queremos dar orgulho a Belford Roxo”, falou o auxiliar técnico Márson Almeida.