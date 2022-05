No total, são aproximadamente mil profissionais participando do treinamento - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/05/2022 17:36 | Atualizado 10/05/2022 17:41

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo está realizando a formação para professores e especialistas do 1º ao 5º ano de escolaridade da rede municipal sobre o material didático da editora Soler. Nesta terça-feira (10/05), a capacitação foi voltada para os profissionais do 1º ano. Na quarta-feira (11/05), será para os professores e especialistas do 2º e 3º ano e na quinta-feira (12/05), será a vez dos que atuam no 4º e 5º ano. No total, são aproximadamente mil profissionais participando do treinamento.



Nesse momento de retomada dos alunos às salas de aula, o secretário de Educação, Denis Macedo, explicou que o material é fundamental. “E isso foi considerado na elaboração do material e também na formação, que abrange todos os aspectos de retomada e acolhimento da criança nas atividades regulares nas salas de aula”, resumiu Denis, destacando ainda o trabalho da Prefeitura na educação.

Secretário Denis Macedo com participantes da formação feita pela Secretaria de Educação Rafael Barreto / PMBR

“O prefeito Waguinho tem se mostrado um gestor que dá prioridade à educação. Em 2017 eram 74 unidades escolares e a maioria sem condições de receber os nossos alunos. Hoje já são 106 e o número das matrículas cresceu mais de 20%. A qualidade do ensino é garantida. Uma prova disso é a formação que é investir no professor e no ensino dentro da sala de aula”, acrescentou o secretário.“Nos anos iniciais do primeiro segmento o professor precisa de um norte e o livro didático ajuda. Com isso, a formação acontece para melhor orientação dos profissionais que têm uma diversidade de alunos que estão voltando depois de dois anos de pandemia. Cada livro tem seus volumes para acompanhar a fase dos alunos”, destacou a secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia.De acordo com o diretor do Departamento do Ensino Fundamental, Victor Alexandre, os livros são integrados em quatro volumes. “As matérias são língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Essa formação é para apresentar o material didático aos professores e especialistas e extrair o máximo de conhecimento. Ela é anual e os profissionais vão receber um kit informativo além do que já receberam em sua unidade que é o livro do professor e um material complementar”, explicou Victor.A diretora de comunicação da editora Soler, Maria do Socorro Leite, explicou que o material é atualizado anualmente. “A primeira vez que fizemos o material para a cidade foi todo voltado para a história de Belford Roxo e por isso tem sempre que estar atualizado. Ano passado precisamos deixar de acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Esse é um trabalho muito interessante, pois o professor conhece sua realidade a cada dia e os alunos descobrem mais sobre sua cidade”, resumiu.Há 10 anos na rede e atuando na Escola Municipal Sebastião Herculano de Matos, a professora do 1º ano, Lúcia Nunes Carvalho Porto, 42 anos, enfatizou que esse processo de formação é sempre uma troca muito boa entre os professores e palestrantes. “Pois comprovamos o que está sendo realizado dentro da sala de aula com tudo que está sendo dito nas palestras. Dá uma validade maior para toda a metodologia usada na sala de aula e facilita nossa conduta para termos mais uma forma de chegar aos alunos não só com palavras, mas com o livro didático, que é mais um material além de toda a parte lúdica que temos que fazer com eles”, garantiu Lucia.