Ano passado, Joice Tavares foi campeã disputando na faixa marrom, agora, estreando na faixa preta levou novamente o ouroDivulgação

Publicado 09/05/2022 23:37 | Atualizado 09/05/2022 23:50

Belford Roxo – A lutadora de Jiu-Jitsu, Joice Tavares Viana, da equipe Goulart Team, de Belford Roxo, tornou-se no último final de semana, bicampeã brasileira, ao vencer em Barueri, no interior de São Paulo, a competição da Confederação Brasileirão de Jiu-Jítsu (CBJJ).

Joice Tavares é cria do bairro Nova Piam, também em Belford Roxo. Em 2021, Joice foi campeã disputando na faixa marrom, agora, estreando na faixa preta, ela novamente subiu na posição mais alta do pódio. E além de aluna, a atleta também é professora especializada no Jiu-Jítsu Infantil na cidade, fazendo com que o esporte continue gerando frutos e representando Belford Roxo e a Baixada Fluminense em outras competições.

Joice Tavares, que pertence ao Goulart Team, no ponto mais alto do pódio em Barueri (SP) Divulgação

A próxima meta da lutadora é o Campeonato Mundial, World Master 2022, que acontecerá de 01 a 03 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.