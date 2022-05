A moto parou embaixo do ônibus e o corpo da vítima caiu embaixo do veículo que seria ultrapassado. O motociclista morreu na hora - Reprodução

Publicado 10/05/2022 14:41 | Atualizado 10/05/2022 14:52

Belford Roxo - Um motociclista morreu, nesta terça-feira (10/05), após um grave acidente entre um ônibus da Transportes Santo Antônio e uma motocicleta, no bairro Vale do Ipê, em Belford Roxo. Imagens feitas por moradores locais indicam que o motociclista tentou ultrapassar um ônibus na Estrada Manoel de Sá, e acabou colidindo com outro ônibus que vinha no sentido contrário.

Moradores postaram nas redes sociais imagens do grave acidente Reprodução / Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e confirmou a morte do motociclista. A identidade da vítima ainda não foi revelada.