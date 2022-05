Cristina Maria recebeu o certificado da deputada Daniela do Waguinho e da coach Daniele Reis - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 10/05/2022 17:46 | Atualizado 10/05/2022 17:49

A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realizou na última segunda-feira (09/05), na Estação da Cidadania a certificação de mais de 10 alunas da mentoria “Elas Empreendem 2.0”. Devido ao sucesso, o curso ganhou reforço trazendo empoderamento feminino para a mentoria trabalhando uma das principais vulnerabilidades dos negócios liderados por mulheres e a autoestima. O projeto teve sua primeira edição em novembro de 2021 com diversos encontros para as mulheres abrirem seu próprio negócio e alavancar seu empreendimento, através de conhecimento, e assim alcançar sua autonomia financeira.

Para a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) é gratificante poder ajudar essas mulheres a terem seu protagonismo. “Esse tempo que passaram aqui é de suma importância para a vida delas e não para que não sejam mais dependentes financeiras dos maridos que muitas vezes são violentos. Aqui elas tiveram oportunidade de aprender técnicas de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal para que elas possam dar a volta por cima. Estarei sempre ajudando e levando a voz de cada uma e as representando em Brasília”, garantiu Daniela.

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro afirmou que os trabalhos não param por aí. “Esse é só o começo. Já são mais de 100 famílias beneficiadas pelo projeto, são 100 mulheres representando essas famílias no mercado de trabalho. Busquem sempre se capacitar e evoluir e vamos continuar contribuindo para o incentivo dessas mulheres que buscam cada vez mais a autonomia e segurança no mercado de trabalho”, explicou a secretária, ao lado da coach business, Luana Medeiros.

A cerimônia de certificação mostrou a importância do empoderamento da mulher Rafael Barreto / PMBR

O projeto começou em 2021 com as aulas da secretária executiva de Planejamento e Projetos, Daniele Reis. “É uma alegria imensa ver mais uma turma de formandas saindo com uma capacitação técnica e com empoderamento feminino. Uma das vulnerabilidades das empreendedoras femininas é a questão da autoestima. Por isso estamos cuidando disso, além da parte técnica, trazendo também a autoestima e valorização delas. Saem daqui mais fortalecidas e preparadas para enfrentar a vida de empreendedora e empresária que não é fácil”, explicou Daniele. Ao lado da Coach Life, Deise Giseli, que enriqueceu a segunda etapa do projeto. “Momento de celebração e conquista, pois é mais um passo que vai empoderá-las nos negócios e, para muitas que já estão empreendendo, a mentoria foi a cereja no bolo para poder culminar”, acrescentou Deise.

Aos 55 anos, a empreendedora Cristina Maria seguiu os passos das filhas que fizeram o primeiro curso, e decidiu participar da segunda turma. “Eu tinha coragem e disposição, mas me faltava noção de gestão e gerenciamento que o curso me trouxe. E isso foi de um grande crescimento para mim e para todas pois tivemos aulas com coachs maravilhosas e que geralmente tem um custo alto e não poderíamos pagar. A Prefeitura nos ofereceu tudo isso. É um novo momento que estamos vivendo na cidade com as oportunidades do poder público”, disse Cristina.