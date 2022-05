O secretário Bruno Nunes destacou os avanços na Cultura de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 11/05/2022 17:39 | Atualizado 11/05/2022 17:46

Belford Roxo - O secretário de Cultura de Belford Roxo, Bruno Nunes, participou nesta quarta-feira (11/05), do Seminário para Análise do Planejamento Estratégico da Baixada Verde. O encontro foi realizado no auditório do Hotel Red Roof Inn, na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.

O objetivo do seminário foi avaliar os resultados do plano estratégico realizado entre 2017 e 2018, comemorar os cinco anos da existência da Instância de Governança Turística Baixada Verde e analisar as prioridades para o momento e identificar quais são as ações necessárias para os próximos anos.

O secretário Bruno Nunes citou os avanços que o governo do prefeito Waguinho (União Brasil(, em Belford Roxo, realizou nos últimos anos, priorizando a Cultura, turismo e entretenimento como um potencial de economia criativa e solidária.

"Foram diversos avanços em Belford Roxo nesses últimos anos, como por exemplo, a criação do Fundo Municipal, que permitiu receber os recursos federais da lei Aldir Blanc, que possibilitou a realização de vários eventos no município e subsidiar instituição como o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), Centro Cultural Donana, a criação da pasta de turismo incorporada na Cultura, o Projeto Conhecendo Nova Bel, dirigido pelo subsecretário Allan Lessa, o mapa de turismo, cadastrando todos os profissionais da área, a implementação de praças, chafariz, Bica da Mulata (na Rotatória da Bayer, feiras de artesanato, entre tantos outros avanços", destacou Bruno Nunes, acrescentando que turismo não é apenas cartões postais, mais vai desde identidade do Município, história, gastronomia e eventos.