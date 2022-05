Jogadores realizando exercícios com bola, junto com o auxiliar técnico Márson Oliveira, e ao fundo o técnico Diego Brandão - Divulgação

Publicado 11/05/2022 13:41 | Atualizado 11/05/2022 13:47

Belford Roxo - Vai ser dada a largada! O Sociedade Esportiva Belford Roxo inicia, nesta quinta-feira (12/05), sua nova caminhada na Série C do Campeonato Carioca. A estreia acontece, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, contra o Brasileirinho Clube Social, na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Em 2021, o clube da Baixada Fluminense ficou muito próximo do acesso, terminando o torneio em terceiro lugar.

Equipe do SE Belford Roxo treinando Divulgação

Atacante Santos durante a assinatura do contrato com o presidente Reginaldo Gomes Divulgação

O novo time do Belford Roxo entrará em campo com o elenco que possui jogadores que participaram e foram destaques do Cariocão 2021: o atacante Santos, que foi campeão pelo Paduano Esporte Clube; o lateral-esquerdo e capitão da equipe belforroxense, Moysés, e Clebinho do Nova Cidade, com passagem no Burgos Club Futbol, da Espanha. Também contará com o volante Vitor Hugo, ex-Associação Atlética Portuguesa.“Chegou a hora de mostrar para valer em campo, tudo que treinamos durante esses meses de pré-temporada. Estou muito confiante na minha equipe, pois nos preparamos com dedicação para essa competição, que sem dúvida entrará para história do futebol de Belford Roxo. O presidente Reginaldo Gomes não mediu esforços para garantir uma boa estrutura para nos prepararmos, tanto administrativamente, como na parte de materiais e locais de treinos. Sei que enfrentaremos grandes adversários, durante toda competição, por isso precisamos do apoio de toda população da cidade. Convocamos a todos os torcedores e amigos para participarem conosco desse grande jogo” disse o técnico, Diego Brandão.Os atletas entrarão em campo com o novo uniforme, número um, criado para essa nova temporada, respeitando as cores azul, vermelho e branco.O Estádio Nélio Gomes está autorizado para receber 1.055 torcedores com o máximo de segurança.Arbitragem do jogo: Árbitro, Luiz Augusto Borges de Jesus; assistente 1: Matheus Coutinho Ferreira dos Santos; assistente 2: Yan Moraes Assis; quarto árbitro: Pedro Leone Silveira e analista: José Orlando Hortêncio Gomes.