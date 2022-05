Os alunos inscritos tiveram um dia repleto de atividades recreativas e muita diversão - Divulgação

Publicado 12/05/2022 19:01 | Atualizado 12/05/2022 19:04

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo, organizou na última semana, o “1º Encontro de Conscientização sobre o Autismo”, envolvendo os familiares e os alunos com transtorno do espectro autista (TEA). A ação teve como finalidade a introdução do trabalho psicossocial para os alunos matriculados na rede pública de Belford Roxo.



Uma animada caminhada também fez parte do evento no Clube Vale do Ipê Divulgação

Os alunos inscritos tiveram um dia repleto de atividades recreativas e muita diversão, no Clube do Vale do Ipê, onde os próprios professores que atuam nas salas de recursos levaram cartazes e material adaptados, para um momento tanto lúdico quanto pedagógico.



