O secretário especial Clayton Batinga (ao centro) destaca a importância dos cursos oferecidos

Publicado 16/05/2022 17:52 | Atualizado 16/05/2022 17:56

Belford Roxo - Uma boa oportunidade para que não tem tempo de estudar presencialmente. A Secretaria de Segurança de Belford Roxo estará oferecendo gratuitamente Cursos de Qualificação a Distância. As inscrições começam nesta terça-feira (17/05) e vão até 26 de maio. As oportunidades são para profissionais de segurança pública, privada e sociedade civil. As aulas começam no dia 1º de junho. Não há número limitado de vagas.

Os cursos oferecidos são: uso progressivo da força; gerenciamento de crise; supervisão, trânsito; violência contra a mulher; primeiros socorros; noções básicas em meio ambiente; e responsabilidade fiscal do profissional de segurança pública.

O secretário Especial do Centro Integrado de Segurança Pública, Clayton Batinga, destacou que os cursos foram elaborados em virtude da falta de mão de obra qualificada no ramo. "Os cursos darão oportunidade a muitas pessoas se qualificarem na área de Segurança Pública, pois o conteúdo é muito abrangente", concluiu Batinga, acrescentando que cada curso dura em média 60 horas.

Para se inscrever gratuitamente basta acessar o link https://docs.google.com/forms/d/1WENh5XwFbTjYJwK-eEu-jjGOW0vO6AYtQQNhaIzBjLI/edit e preencher o formulário.