O deputado Márcio Canella, ao lado do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB) e do deputado Eurico Júnior (PV) na visita no Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 17/05/2022 21:01 | Atualizado 17/05/2022 21:08

Belford Roxo - Belford Roxo ganhará em breve um monitoramento por câmeras de segurança 24 horas. A iniciativa virá do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF). Nesta segunda-feira (17/05), o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), visitou o Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC), em Duque de Caxias. O parlamentar iniciou as conversas para que as câmeras sejam instaladas em Belford Roxo.

"O monitorado por câmeras servirá para dar mais segurança aos moradores de Belford Roxo. Enquanto, eu estiver na vida pública os criminosos não terão vida fácil. Vou continuar lutando por mais segurança para a nossa população", afirmou Márcio Canella, ao lado do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB) e do deputado Eurico Júnior (PV),

O CICC tem como principais funções agilizar e racionalizar medidas operacionais conjuntas entre os órgãos, gerar informações, produzir material de divulgação e estabelecer canais de comunicação direta com a população. O espaço, orçado em mais de R$ 25 milhões, vai contar com uma central de monitoramento e com o 3º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar.

O Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense, conta com a adesão de 20 municípios. O plano reunirá esforços entre as cidades, com a gestão associada ao Sistema de Segurança Pública, para redução dos níveis de violência urbana.