Tatiane Monique, Lígia Magna, Marinea Souza e Rafael Felisberto destacaram a importância das capacitações - Divulgação

Tatiane Monique, Lígia Magna, Marinea Souza e Rafael Felisberto destacaram a importância das capacitaçõesDivulgação

Publicado 17/05/2022 17:52 | Atualizado 17/05/2022 17:59

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo tem investido cada vez mais em capacitações para os profissionais a fim de oferecer um atendimento de qualidade. Nesta terça-feira (17/05), a Superintendência de Vigilância em Saúde Epidemiológica realizou um treinamento para os cerca de 50 Agentes de Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros da rede para que fossem alinhadas ações de hanseníase, assim como a preparação para o uso do teste rápido. O objetivo é qualificar profissionais de saúde da atenção primária para busca ativa, diagnóstico e tratamento da doença; e para os ACSs, capacitação sobre o uso do questionário de suspeição de hanseníase e atualização de sinais e sintomas.

A médica e responsável técnica pelo Programa Municipal de Controle da Hanseníase, Marinea de Souza Moreira, explicou que o Ministério da Saúde montou uma estratégia para capacitar e descentralizar as ações do programa no Brasil e Belford Roxo está acompanhando. “Aconteceu a primeira fase da capacitação em hanseníase em que os profissionais estarão aptos a ir a campo e farão uma busca ativa dos sintomáticos dermatológico em sua região e, posteriormente, ocorrerá nas unidades de saúde uma campanha em que a população será examinada”, informou.

O superintendente de Vigilância Epidemiológica, Rafael Felisberto, explicou que a capacitação foi realizada via web conferência pelo Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação. “O treinamento tem por objetivo qualificar esses profissionais para que seja desenvolvido um bom trabalho nas ruas e nas unidades de saúde, oferecendo assim confiança no tratamento na porta de entrada da saúde”, resumiu Rafael. “A capacitação veio mostrar a importância da equipe de saúde da estratégia da família nas ruas pela busca ativa de casos da doença na cidade. A doutora Marinea tem nos apoiado com um trabalho muito eficiente cadastrando esses usuários para que eles tenham um excelente atendimento e tratamento pela nossa equipe”, garantiu a diretora da Atenção Básica, Lígia Magda.

Orientação à população

A capacitação reuniu enfermeiros e agentes comunitários de saúde Divulgação A médica e responsável técnica pelo Programa Municipal de Controle da Hanseníase, Marinea de Souza Moreira, explicou que o Ministério da Saúde montou uma estratégia para capacitar e descentralizar as ações do programa no Brasil e Belford Roxo está acompanhando. “Aconteceu a primeira fase da capacitação em hanseníase em que os profissionais estarão aptos a ir a campo e farão uma busca ativa dos sintomáticos dermatológicos em sua região e, posteriormente, ocorrerá nas unidades de saúde uma campanha em que a população será examinada”, informou.

Para a secretária executiva da Saúde e responsável pelos ACSs, Luana Alvarenga, a capacitação é importante para que os profissionais possam orientar a população a fazer um tratamento adequado para a hanseníase e evitar que a doença se propague. Já a diretora de enfermagem, Tatiane Monique destacou que o curso mostra a parte do enfermeiro no acolhimento e humanização com os pacientes. “Assim conseguimos fazer um tratamento eficaz nesses pacientes”, disse Tatiane.