O vice-presidente, Leandro Santoro (E), Matheus Machado, e o presidente da Inocentes, Rodrigo Gomes - Divulgação

Publicado 18/05/2022 20:03 | Atualizado 18/05/2022 20:15

Belford Roxo - Na tarde desta quarta-feira (18/05), a Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo contratou, Matheus Machado, para ser seu novo primeiro mestre-sala para o Carnaval de 2023. Ele assume o cargo, no lugar de Douglas Valle, ao lado da primeira porta-bandeira Jaçanã Ribeiro.

“É uma emoção muito grande defender o pavilhão da Inocentes de Belford Roxo, que é uma escola com uma comunidade imensa e com uma história de glória, no carnaval carioca. Agradeço ao presidente Reginaldo Gomes e ao vice-presidente Leandro Santoro por este convite que muito me engrandece. Estou feliz demais de estar representando esse pavilhão. Podem ter certeza que vou dar o meu melhor, e fazer o possível e o impossível para apresentar um trabalho fantástico, na Sapucaí ao lado da minha porta-bandeira Jaçanã Ribeiro” disse o novo mestre-sala da Inocentes, Matheus Machado.

O novo mestre-sala é cria da família imperial, e seu primeiro desfile pela verde e branco de Madureira, aconteceu em 2013. Matheus é filho da ex-porta-bandeira Andrea Machado. E no último carnaval, foi campeão na Série Ouro, pelo Império Serrano.

“Desejo muito sucesso ao Matheus Machado em nossa escola, que a partir de hoje é a escola que o seu coração irá defender na avenida. Ele é um jovem talentoso, que a cada ano vem se destacando com sua dança e seu profissionalismo, sei que juntamente com Jaçanã irá buscar as notas máximas que precisamos para chegar ao Grupo Especial. Seja bem-vindo Matheus! ”, disse o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.

A porta-bandeira Jaçanã Ribeiro externou seus sentimentos ao saber que Matheus Machado será seu novo mestre-sala.

“É um prazer ter como par o Matheus, pois é um mestre-sala, que é disciplinado, responsável e tem a arte do samba. Sempre fui admiradora da sua mãe Andreia e agora terei a oportunidade de dançar com o seu filho. Agora é trabalhar, falou Jaçanã Ribeiro.

O novo mestre-sala será apresentado brevemente aos componentes da Inocentes em um evento, na quadra de ensaios da Caçulinha da Baixada, que terminou o Carnaval de 2022, na quarta colocação da Série Ouro (Grupo de Acesso).