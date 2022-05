Equipe que participou da palestra sobre tuberculose na Policlínica Heliópolis - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 18/05/2022 17:57 | Atualizado 18/05/2022 17:57

Belford Roxo - Em alusão ao Dia Municipal de Combate à Tuberculose (18 de maio), a Secretaria de Vigilância Epidemiológica de Belford Roxo, junto com a Coordenação do Programa de Controle da Tuberculose e com a Coordenação de Atenção Especializada em Saúde, realizaram nesta quarta-feira (18/05), na Policlínica de Heliópolis, uma sala de espera com palestra informativa sobre a doença, os principais sintomas, diagnóstico, tratamento, e orientação quanto aos equipamentos especializados no tratamento da doença (CACE e Neuza Brizola), bem como a proteção social aos usuários do Programa de Controle da Tuberculose.

O objetivo é inserir a população na luta contra a doença, multiplicando o conhecimento adquirido para seus familiares, amigos e vizinhos, transformando a população usuária em população atuante na luta contra a tuberculose.