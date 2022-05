O Estação Cidadania sediará dois dias de mobilização social - Divulgação

O Estação Cidadania sediará dois dias de mobilização socialDivulgação

Publicado 19/05/2022 17:44 | Atualizado 19/05/2022 17:47

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realiza, nos dias 23 e 30 de maio, uma Mobilização Social e a Formação do Grupo Gestor do Centro de Arte e Esporte Unificado (CEU), o Estação da Cidadania, situado no bairro da Piam.

O evento, que acontecerá na Casa da Cultura, na Avenida Bob Kennedy, s/n, bairro Nova Piam, a partir das 19h, é aberto à população e tem a finalidade de elaborar o regimento interno e regras institucionais de utilização do espaço com a presença do poder público e sociedade civil, além dar voz às demandas e prioridades do povo.