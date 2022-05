O diretor-geral do Degase, Victor Poubel com as famílias - Divulgação

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel com as famíliasDivulgação

Publicado 19/05/2022 23:12 | Atualizado 19/05/2022 23:45

Belford Roxo - Começam nesta sexta-feira (20/05), as inscrições para a segunda turma do projeto "Famílias que somam", programa que oferece bolsas de capacitação e estudos para familiares de jovens que cumprem medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade. A iniciativa é uma parceria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), veiculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), e integra o projeto SOMOS e o Laboratório de Estudos Socioeducativos (LABES). As aulas terão início dia 24 de junho.

Nesta segunda turma, as vagas foram ampliadas de 350 para 750, que serão distribuídas em oito diferentes pólos regionais do Degase. São eles: Belford Roxo, Barra Mansa, Bonsucesso, Macaé, Nova Iguaçu, Nova Friburgo e Santa Cruz. A carga horária total do curso será de 64 horas, divididas em 8 encontros de 32 horas presenciais, mais 32 horas assíncronas, em dois meses. O valor da bolsa de capacitação será de R$500 (quinhentos reais) por mês, até o término das aulas.

A formação aborda temas como: Cidadania; Políticas públicas e redes de apoio; Saúde; Socioeducação; Educação; Trabalho; Família e sociedade. O objetivo é promover maior aproximação da família com o processo de ressocialização dos adolescentes, reduzir os índices de descumprimento e reincidência; fortalecer os vínculos familiares, além de ampliar o protagonismo da família.

Evangelina Andrade amigo, A diretora da Cecel do Degase, Evangelina Andrade, com os familiares dos jovens em medidas socioeducativas Divulgação O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, ressaltou que o projeto SOMOS foi criado visando atender toda a comunidade socioeducativa, ou seja, dentro dele há ações para socioeducandos, egressos, familiares, servidores do Degase, todos os operadores do sistema socioeducativo e demais profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos.

“Nós, do Degase, com a UERJ e nossos demais parceiros, temos a possibilidade de construir uma nova realidade para os jovens que atendemos e suas famílias. Estamos vendo uma mudança de paradigmas, com investimento na educação e numa segurança pública que não é pensada no modelo repressivo, mas com foco na prevenção e no acolhimento social, com o desenvolvimento de oportunidades para todos, não só para alguns”, reforçou o diretor-geral.

Inscrições

Nesta segunda turma, as vagas foram ampliadas de 350 para 750, que serão distribuídas em oito diferentes pólos regionais do Degase Divulgação Os candidatos do projeto "Famílias que Somam" poderão se inscrever até o próximo dia 13 de junho, podendo participar dois familiares, a partir de 18 anos, que seja referência, mantenha vínculo com socioeducando e a sua visitação. Os interessados devem procurar a equipe técnica da unidade do Degase onde o jovem cumpre a medida socioeducativa para que seja realizada sua inscrição na primeira fase do processo seletivo.

Ao longo do ano de 2022 serão oferecidas novas turmas em mais polos iniciais abrangendo todo o território atendido pelas unidades do Degase.



“A socioeducação do estado do Rio de Janeiro está se aprimorando, sendo referência de boas práticas por todo o país. Com o apoio da UERJ, nossa expectativa é que todos estejam habilitados a cumprir o trabalho de estimular estes jovens a desenvolverem todo o seu potencial, resgatando o que eles têm de melhor, que é a principal missão da educação”, destacou o secretário de educação, Alexandre Valle.