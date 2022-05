Fiscais do Detro-RJ acompanharam desde as primeiras horas da manhã a operação do transporte - Divulgação / Detro-RJ

Publicado 20/05/2022 14:27 | Atualizado 20/05/2022 14:55

Belford Roxo - Um dia após a empresa UniRio Transportes Ltda, do mesmo grupo da Transportes Blanco, retirar das ruas os ônibus que faziam a linha 400T (Belford Roxo x Barra da Tijuca), o serviço prestado aos passageiros foi normalizado. Na manhã desta quinta-feira (19/05), a empresa Tinguá assumiu a operação da linha com 19 veículos nas ruas. No ponto final do ônibus, no Centro, de Belford Roxo, fiscais do Detro-RJ acompanharam desde as primeiras horas da manhã a operação do transporte.

A empresa sofreu uma intervenção do Detro nesta quarta-feira (18/05) e está impedida de operar na linha por tempo indeterminado. A medida foi tomada pelo órgão após a retirada, sem aviso, prévio os ônibus da linha das ruas e deixar centenas de passageiros sem transporte. A Blanco foi multada. Para suprir a demanda, o Detro determinou, ainda, que a empresa Tinguá assumisse temporariamente as linhas até que sua concorrente esteja com a situação normalizada junto ao Detro em um processo já instaurado.